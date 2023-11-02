TƏBİB: За три года в Азербайджане создано 256 семейных центров здоровья

За последние три года в Азербайджане создано 256 семейных центров здоровья, расширен спектр услуг первичной медико-санитарной помощи.

За последние три года в Азербайджане создано 256 семейных центров здоровья, расширен спектр услуг первичной медико-санитарной помощи.

Как сообщает Report, об этом исполнительный директор Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Вугар Гурбанов заявил на выставке "Medinex - 2023".

По его словам, за последние годы создан хороший потенциал для приведения предоставляемых населению медицинских услуг к современным стандартам и укрепления материально-технической базы медучреждений.

В.Гурбанов подчеркнул, что в результате оснащения больниц современным медицинским оборудованием и кадровых реформ за прошедший период на 60% увеличилось число стационарных хирургических операций. Среднемесячное число стационарных хирургических операций увеличилось с 10 тыс. до 16 тыс. За прошедший период в 15 подведомственных TƏBİB медицинских учреждениях приняты на работу 79 врачей-специалистов, прошедших обучение за рубежом.