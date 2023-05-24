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Исполнительный директор TƏBİB прокомментировал массовые отравления в школах

Исполнительный директор TƏBİB прокомментировал массовые отравления в школах TƏBİB не расследует факты массового отравления в школах.
Здоровье
24 мая 2023 г. 14:06
Исполнительный директор TƏBİB прокомментировал массовые отравления в школах

TƏBİB не расследует факты массового отравления в школах.

Об этом Report заявил исполнительный директор Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Вугар Гурбанов.

По его словам, расследованием подобных фактов занимаются соответствующие структуры: "TƏBİB лишь организует лечение больных, обратившихся в подведомственные ему медучреждения с отравлением или другими проблемами".

В.Гурбанов добавил, что в школах действуют медпункты: "В бакинских и региональных школах имеются медпункты. Почувствовавшие недомогание преподаватели и учащиеся могут обратиться в эти пункты и воспользоваться медицинской услугой".

Отметим, что 6 апреля в бакинской школе-лицее №20 пищевое отравление получили 6 учащихся. 23 мая в средней школе села Гудула Шекинского района отравились 24 учащихся и 3 педагога.

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Версия на азербайджанском языке TƏBİB-in İcraçı direktoru məktəblərdə baş verən kütləvi zəhərlənmələrə münasibət bildirib

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