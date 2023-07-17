О нас

Исполнительный директор TƏBİB: Подготовлены планы действий для совершенствования услуг по ряду заболеваний

Исполнительный директор TƏBİB: Подготовлены планы действий для совершенствования услуг по ряду заболеваний "Подготовлены планы действий для совершенствования в стране уронефрологических, кожно-венерологических, неврологических услуг".
Здоровье
17 июля 2023 г. 15:06
Исполнительный директор TƏBİB: Подготовлены планы действий для совершенствования услуг по ряду заболеваний

"Подготовлены планы действий для совершенствования в стране уронефрологических, кожно-венерологических, неврологических услуг".

Как передает Report, об этом сказал исполнительный директор Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBİB) Вугар Гурбанов.

По его словам, в целях обеспечения доступа к эндокринологическим услугам медперсонал Республиканского эндокринологического центра был командирован в региональные центральные больницы: "В общей сложности консультационно-диагностические и лечебные услуги оказаны 50 пациентам, включая 20 детей. С целью ранней диагностики эндокринопатий были организованы скрининговые обследования. В семи общеобразовательных учебных заведениях у 182 детей выявлены патологии, они привечены к дальнейшему обследованию и лечению".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке TƏBİB-in icraçı direktoru: “Bir sıra xəstəliklər üzrə xidmətlərin təkmilləşdirilməsi ilə fəaliyyət planı hazırlanıb”

Экслюзивные новости

Элиуд Эмери: Строительство Арменией металлургического завода негативно отразится на экологии всего региона
Элиуд Эмери: Строительство Арменией металлургического завода негативно отразится на экологии всего региона
15 июля 2023 г. 11:56
Эксперт: Южный газовый коридор способствует интеграции энергетических рынков Европы
Эксперт: Южный газовый коридор способствует интеграции энергетических рынков Европы
13 июля 2023 г. 12:00
Посол Финляндии: Стабильности на Южном Кавказе можно достичь только путем переговоров
Посол Финляндии: Стабильности на Южном Кавказе можно достичь только путем переговоров
13 июля 2023 г. 11:00
Эксперт: Разработка новых запасов газа позволит Азербайджану выйти на новые рынки Европы
Эксперт: Разработка новых запасов газа позволит Азербайджану выйти на новые рынки Европы
11 июля 2023 г. 14:20
Политолог: Поставки азербайджанской нефти ускорят индустриализацию Таджикистана
Политолог: Поставки азербайджанской нефти ускорят индустриализацию Таджикистана
10 июля 2023 г. 14:41
Терминологическая комиссия: Запрета называть детей именем Мамед в Азербайджане не было
Терминологическая комиссия: Запрета называть детей именем Мамед в Азербайджане не было
10 июля 2023 г. 12:01
Политолог: Сотрудничество между Баку и Тираной исключительно благодаря президенту Ильхаму Алиеву
Политолог: Сотрудничество между Баку и Тираной исключительно благодаря президенту Ильхаму Алиеву
7 июля 2023 г. 18:57
Шамиль Айрым переизбран главой турецко-азербайджанской межпарламентской группы дружбы
Шамиль Айрым переизбран главой турецко-азербайджанской межпарламентской группы дружбы
7 июля 2023 г. 14:47
Новый председатель парламента Турции посетит Азербайджан
Новый председатель парламента Турции посетит Азербайджан
7 июля 2023 г. 14:23
Посол: Панама готова сотрудничать с Азербайджаном в создании и развитии СЭЗ
Посол: Панама готова сотрудничать с Азербайджаном в создании и развитии СЭЗ
6 июля 2023 г. 17:01

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi