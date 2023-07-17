Исполнительный директор TƏBİB: Подготовлены планы действий для совершенствования услуг по ряду заболеваний

"Подготовлены планы действий для совершенствования в стране уронефрологических, кожно-венерологических, неврологических услуг".

"Подготовлены планы действий для совершенствования в стране уронефрологических, кожно-венерологических, неврологических услуг".

Как передает Report, об этом сказал исполнительный директор Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBİB) Вугар Гурбанов.

По его словам, в целях обеспечения доступа к эндокринологическим услугам медперсонал Республиканского эндокринологического центра был командирован в региональные центральные больницы: "В общей сложности консультационно-диагностические и лечебные услуги оказаны 50 пациентам, включая 20 детей. С целью ранней диагностики эндокринопатий были организованы скрининговые обследования. В семи общеобразовательных учебных заведениях у 182 детей выявлены патологии, они привечены к дальнейшему обследованию и лечению".