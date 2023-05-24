О нас

Исполнительный директор TƏBİB о ситуации с коронавирусом в Азербайджане

Исполнительный директор TƏBİB о ситуации с коронавирусом в Азербайджане Исполнительный директор Объединения по управлению территориальными медицинскими подразделениями (TƏBİB) Вугар Гурбанов рассказал о ситуации с коронавирусом в Азербайджане.
Здоровье
24 мая 2023 г. 12:43
Исполнительный директор TƏBİB о ситуации с коронавирусом в Азербайджане

Исполнительный директор Объединения по управлению территориальными медицинскими подразделениями (TƏBİB) Вугар Гурбанов рассказал о ситуации с коронавирусом в Азербайджане.

Как сообщает Report, в разговоре с журналистами исполнительный директор напомнил, что карантинный режим в стране все еще продолжается.

Он отметил, что больные коронавирусом получают лечение в расположенной в Абшеронском районе модульной больнице .

В.Гурбанов сказал, что в Азербайджане имеются активные больные коронавирусом, лечение которых продолжается в условиях стационара.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Executive Director of TABIB on situation with coronavirus in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке TƏBİB-in İcraçı direktoru Azərbaycanda koronavirusla bağlı vəziyyəti açıqlayıb

Экслюзивные новости

IFC: Наши приоритеты в Азербайджане соответствуют приоритетам правительства
IFC: Наши приоритеты в Азербайджане соответствуют приоритетам правительства
24 мая 2023 г. 12:11
На территории Имарет обнаружено более 30 могил членов ханской династии
На территории "Имарет" обнаружено более 30 могил членов ханской династии
23 мая 2023 г. 15:34
В Шуше обнаружены тоннели
В Шуше обнаружены тоннели
23 мая 2023 г. 15:04
Посол: В Азербайджане пройдут Дни Доминиканы
Посол: В Азербайджане пройдут Дни Доминиканы
20 мая 2023 г. 16:46
Историческое достижение пятилетней давности: Как спецназ освободил высоту Гюннют?
ФотоИсторическое достижение пятилетней давности: Как спецназ освободил высоту Гюннют?
20 мая 2023 г. 11:59
Посол Монголии: Очень рад быть послом в такой близкой сердцу стране, как Азербайджан
Посол Монголии: Очень рад быть послом в такой близкой сердцу стране, как Азербайджан
19 мая 2023 г. 14:02
Министр обороны Молдовы: Россия использует все возможности, воздушное пространство нашей страны нарушается
Министр обороны Молдовы: Россия использует все возможности, воздушное пространство нашей страны нарушается
18 мая 2023 г. 15:24
Дамьян Крневич: EC признает значимость Азербайджана для реализации своих стратегических амбиций
Дамьян Крневич: EC признает значимость Азербайджана для реализации своих стратегических амбиций
18 мая 2023 г. 14:20
Названы сферы, интересующие нидерландские компании в Азербайджане
Названы сферы, интересующие нидерландские компании в Азербайджане
18 мая 2023 г. 13:56
Халил Сиссе: Благодарю президента Ильхама Алиева за инициативы в рамках председательства в ДН
Халил Сиссе: Благодарю президента Ильхама Алиева за инициативы в рамках председательства в ДН
18 мая 2023 г. 12:30

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi