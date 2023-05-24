Исполнительный директор TƏBİB о ситуации с коронавирусом в Азербайджане

Исполнительный директор Объединения по управлению территориальными медицинскими подразделениями (TƏBİB) Вугар Гурбанов рассказал о ситуации с коронавирусом в Азербайджане.

Исполнительный директор Объединения по управлению территориальными медицинскими подразделениями (TƏBİB) Вугар Гурбанов рассказал о ситуации с коронавирусом в Азербайджане.

Как сообщает Report, в разговоре с журналистами исполнительный директор напомнил, что карантинный режим в стране все еще продолжается.

Он отметил, что больные коронавирусом получают лечение в расположенной в Абшеронском районе модульной больнице .

В.Гурбанов сказал, что в Азербайджане имеются активные больные коронавирусом, лечение которых продолжается в условиях стационара.