Исполнительный директор: Количество гематологических больных сократилось

В Азербайджане наблюдается снижение числа больных гематологическими заболеваниями по сравнению с предыдущими годами

В Азербайджане наблюдается снижение числа больных гематологическими заболеваниями по сравнению с предыдущими годами.

Как передает Report, об этом исполнительный директор Национального центра гематологии и трансфузиологии Валех Гусейнов заявил журналистам..

Он отметил, что особую роль в этом вопросе играет предварительное обследование пар, вступающих в брак: "Данная государственная программа рассчитана на отдаленную перспективу, но она уже начала приносить свои плоды. Также наблюдается снижение количества детей, рожденных с талассемией. При таких наследственных заболеваниях правильная профилактика предпочтительнее своевременного обращения к врачу. Поэтому важно проводить образовательные программы для людей, собирающихся вступить в брак. Для этого мы проводим исследование, заранее объясняя парам все риски. Я думаю, что в будущем произойдет серьезное снижение числа рождений таких больных детей".