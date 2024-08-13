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ISGlobal: Почти 50 тыс. жителей Европы умерли из-за жары в 2023 году

ISGlobal: Почти 50 тыс. жителей Европы умерли из-за жары в 2023 году С июня по октябрь 2023 года из-за жары погибли 47,7 тыс. человек в 35 европейских странах.
Здоровье
13 августа 2024 г. 01:24
ISGlobal: Почти 50 тыс. жителей Европы умерли из-за жары в 2023 году

С июня по октябрь 2023 года из-за жары погибли 47,7 тыс. человек в 35 европейских странах.

Как передает Report, об этом говорится в исследовании Барселонского института глобального здравоохранения (ISGlobal).

"Сильнее всего температуры повлияли на смертность в Греции, Болгарии и Италии. Около 57% (27 тыс.) смертей в 2023 году пришлось на середину июля и конец августа, когда европейские страны столкнулись с наиболее резкими волнами жары", - показывают результаты исследования.

Согласно информации, в 2023 году уровень смертности, связанный с жарой, оказался ниже, чем в 2022 году. Ученые связывают это с тем, что в 2023 году не было зафиксировано крупных температурных аномалий, как это было летом 2022 года.

Для исследования ученые использовали записи о температуре и показатели смертности в 823 регионах 35 европейских стран за весь 2023 год. Для выстраивания эпидемиологических моделей исследователи использовали аналогичные данные, но за период 2015-2019 годов.

По данным института, больше всего пострадали жители южной Европы, а именно Греции (393 смерти на млн), Болгарии (229), Италии (209), Испании (175), Кипра (167) и Португалии (136).

"Среди наиболее уязвимых групп населения исследователи назвали женщин и пожилых людей старше 80. Связанная с жарой смертность выше на 55% у женщин, чем у мужчин, отмечают исследователи", - отмечают ученые.

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