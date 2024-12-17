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Инвестиционный доход системы ОМС с 2020 года составил 135,5 млн манатов

Инвестиционный доход системы ОМС с 2020 года составил 135,5 млн манатов 11:35
Здоровье
17 декабря 2024 г. 12:27
Инвестиционный доход системы ОМС с 2020 года составил 135,5 млн манатов

Инвестиционный доход системы Обязательного медицинского страхования (ОМС) в Азербайджане с 2020 года составил 135,5 млн манатов.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Заур Алиев на пресс-конференции по итогам 2024 года.

По его словам, в 2024 году доход от инвестиций достиг 74,2 млн манатов.

Он отметил, что средства, полученные в рамках инвестиционного дохода, направляются на улучшение качества медицинских услуг для застрахованных лиц.

Глава агентства подчеркнул, что общий объем средств, выделенных [в 2024 году] на здравоохранение, превысил 2,8 млрд манатов. Основная часть этих средств поступила в виде бюджетных ассигнований, страховых взносов работодателей и работников.

Заур Алиев добавил, что Агентство в 2020-2023гг и за 10 месяцев 2024 года обеспечило государственные медицинские учреждения лекарствами и расходными материалами на сумму более 400 млн манатов.

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Версия на азербайджанском языке Son dörd ildə icbari tibbi sığorta sisteminin investisiya gəliri 135,5 milyon manat təşkil edib

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