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Институт продбезопасности объявил набор сотрудников в Нахчыван

Институт продбезопасности объявил набор сотрудников в Нахчыван Институт продбезопасности Азербайджана приглашает к сотрудничеству специалистов, желающих работать в ветеринарной и фитосанитарной сферах в Нахчыванской Автономной Республике (АР).
Здоровье
23 января 2023 г. 11:31
Институт продбезопасности объявил набор сотрудников в Нахчыван

Институт продбезопасности Азербайджана приглашает к сотрудничеству специалистов, желающих работать в ветеринарной и фитосанитарной сферах в Нахчыванской Автономной Республике (АР).

Как сообщили Report в Агентстве продбезопасности Азербайджана, кандидаты должны иметь соответствующее высшее образование и опыт работы по специальности.

В лабораторию Института, которая заработает в Нахчыванской Автономной Республике, требуются энтомолог, фитогельминтолог, герболог, вирусолог, миколог, бактериолог, молекулярный биолог, лаборант, специалист по контролю за качеством и химик.

Прием на работу будет осуществляться путем собеседования. Заинтересованные лица могут отправлять свои CV на электронный адрес [email protected], указав в теме "AQTİ – Naxçıvan".

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Версия на азербайджанском языке AQTİ Naxçıvanda çalışmaq üçün işçi axtarır

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