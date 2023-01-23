Институт продбезопасности объявил набор сотрудников в Нахчыван

Институт продбезопасности Азербайджана приглашает к сотрудничеству специалистов, желающих работать в ветеринарной и фитосанитарной сферах в Нахчыванской Автономной Республике (АР).

Институт продбезопасности Азербайджана приглашает к сотрудничеству специалистов, желающих работать в ветеринарной и фитосанитарной сферах в Нахчыванской Автономной Республике (АР).

Как сообщили Report в Агентстве продбезопасности Азербайджана, кандидаты должны иметь соответствующее высшее образование и опыт работы по специальности.

В лабораторию Института, которая заработает в Нахчыванской Автономной Республике, требуются энтомолог, фитогельминтолог, герболог, вирусолог, миколог, бактериолог, молекулярный биолог, лаборант, специалист по контролю за качеством и химик.