 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Институт продбезопасности ищет работников

    Баку. 10 июля. REPORT.AZ/ Азербайджанский институт продбезопасности ищет квалифицированные кадры для отделений в южных регионах.

    Об этом Report сообщили в Агентстве продбезопасности.

    Для работы в Лянкяранской региональной испытательной лаборатории института могут обратиться кандидаты с высшим образованием в области ветеринарии, токсикологии, химии, биологии, пищевой инженерии, генетики, биохимии, медпрофилактики, фитосанитарии, агрономии, зоотехники, микробиологии с резюме, составленным на азербайджанском языке.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi