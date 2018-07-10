Институт продбезопасности ищет работников

Баку. 10 июля. REPORT.AZ/ Азербайджанский институт продбезопасности ищет квалифицированные кадры для отделений в южных регионах.

Об этом Report сообщили в Агентстве продбезопасности.

Для работы в Лянкяранской региональной испытательной лаборатории института могут обратиться кандидаты с высшим образованием в области ветеринарии, токсикологии, химии, биологии, пищевой инженерии, генетики, биохимии, медпрофилактики, фитосанитарии, агрономии, зоотехники, микробиологии с резюме, составленным на азербайджанском языке.