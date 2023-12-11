В институте педиатрии обратились к родителям, чьи дети заразились корью

В Научно-исследовательском институте педиатрии призвали родителей уведомлять учебные заведения при выявлении кори у детей.

В Научно-исследовательском институте педиатрии призвали родителей уведомлять учебные заведения при выявлении кори у детей.

Как сообщает Report, с таким заявлением выступила врач-инфекционист института педиатрии Сабина Джафарова.

По ее словам, если здоровый ребенок контактировал с инфицированным корью, его следует привить в течение 72 часов.

"Инфицированного ребенка рекомендуется изолировать от других членов семьи в отдельной комнате. Помещение следует часто проветривать, впускать солнечные лучи, следить за уровнем влажности. Ухаживающие за ребенком взрослые должны носить медицинские маску. В рацион ребенка рекомендуется включать продукты, богатые витамином А, например, морковь, апельсины, яйца и прочее", - сказала она.