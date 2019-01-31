Минздрав: Информация о заражении в Азербайджане 16 человек "свиным гриппом" не соответствует действительности

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Баку. 31 января. REPORT.AZ/ Министерство здравоохранения прокомментировало информацию о выявлении Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) у 16 человек в Азербайджане "свиного гриппа".
Как заявили в ответ на запрос Report в министерстве, на сегодняшний день в Азербайджане не выявлены случаи заражения "свиным гриппом".
"Из противочумной станции в ВОЗ не направлялись какие-либо образцы. Нам не известно, на основе каких образцов была распространена эта информация", - заявили в минздраве.
Samirə AbdullayevaАвтор новости