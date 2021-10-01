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Инфекционисты оценили изменения первых симптомов при COVID-19

Инфекционисты оценили изменения первых симптомов при COVID-19 COVID-19 теперь проявляет себя иначе, чем в начале пандемии, также изменилась продолжительность инкубационного периода инфекции.
Здоровье
1 октября 2021 г. 00:26
Инфекционисты оценили изменения первых симптомов при COVID-19

COVID-19 теперь проявляет себя иначе, чем в начале пандемии, также изменилась продолжительность инкубационного периода инфекции.

Как передает Report со ссылкой на РБК, об этом заявил профессор и бывший главный инфекционист Москвы Николай Малышев.

"Появляются новые симптомы, они начинают изучаться целенаправленно, а когда они изучаются целенаправленно, их появляется все больше и больше. Если в начале [при коронавирусе] были сильные боли в глотке, то сейчас мы практически этого не видим", — рассказал он.

Ученый отметил, что и инкубационный период коронавируса сократился, теперь он в среднем составляет около 4-6 дней. Вместе с тем, добавил он, выраженность симптомов тоже изменилась. "Мы видим, что иногда нет никаких симптомов, а затем происходит резкое ухудшение состояния", — сообщил профессор.

Малышев подчеркнул, что COVID-19 сейчас часто проявляет себя так же, как и другие острые респираторные инфекции.

Описанная во временных рекомендациях симптоматика COVID-19 глобально не поменялась, сказал доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский. Он напомнил, что врачи разделяют течение болезни на легкое и тяжелое.

"При легких формах коронавирусной инфекции может быть только повышение температуры, ринит, или насморк, боль в горле, кашель — это самые характерные симптомы легкого течения. При более тяжелом течении появляется одышка, утомляемость, заложенность в грудной клетке", — рассказал Вознесенский.

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