Инфекционист: Высокая заболеваемость COVID-19 в Азербайджане продержится еще месяц

"Рост числа случаев заражения связан с дельта-штаммом коронавируса. Вирулентность этого штамма в среднем на 30-50% выше. Также проведя простой анализ, можно увидеть, что если раньше смертность от заражения составляла 4-5%, то в случае с дельта-штаммом она

"Рост числа случаев заражения связан с дельта-штаммом коронавируса. Вирулентность этого штамма в среднем на 30-50% выше. Также проведя простой анализ, можно увидеть, что если раньше смертность от заражения составляла 4-5%, то в случае с дельта-штаммом она колеблется от 10 до 12%. То есть, сравнивая прошлогодние цифры с нынешними, видно, что смертность выросла примерно в 2 раза".

Об этом Report сообщил доктор философии по медицине, инфекционист Вугар Джавадзаде.

По его словам, многие люди до сих пор не воспринимают вирус всерьез: “После смягчения правил карантина летом люди забыли о существовании COVID-19. Случаи присутствия на свадьбах, где должны были присутствовать 50 человек, 200-300 человек без масок увеличили заражение. Я думаю, что в течение еще 20 дней, 1 месяца показатели числа инфицирования будут высокими. После этого будет наблюдаться относительный спад. Люди должны вакцинироваться, потому что на первом месте в профилактике заболеваний стоит вакцинация”.

Инфекционист отметил, что некоторые люди не обращают внимание на повышенную температуру: “Они списывают все на обычную простуду, на пребывание под кондиционером. Не получая надлежащего лечения в домашних условиях, они запаздывают. Уже со второй недели болезни начинаются осложнения. Конкретного лекарства от этого вируса нет. Если бы было лекарство, то в больницах не умирало бы так много людей. Врачи в больнице не волшебники. Для тяжелобольных выход из ситуации - это просто вопрос удачи”.

В. Джавадзаде обратился к людям: "Не пренебрегайте своей жизнью, не принимайте дома лекарства, прописанные медсестрами. Они выписывают такие лекарства, которые противопоказаны при лечении от вируса. Большинство из них рекомендуют ставить внутривенные капельницы, потому что преследуют свои собственные интересы. Они ставят одну капельницу за 30-50 манатов. Они прописывают капельницы для получения прибыли. Это также приводит к ухудшению состояния пациентов. Надо консультироваться со специалистами, врачами-инфекционистами. В стране достаточное число инфекционистов".