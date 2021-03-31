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Инфекционист внесла ясность в вопрос о якобы наличии червей в медмасках

Инфекционист внесла ясность в вопрос о якобы наличии червей в медмасках Распространившееся в социальных сетях утверждение о “наличии мелких червей” в защитной медицинской маске, используемой против коронавирусной инфекции, встречено гражданами неоднозначно.
Здоровье
31 марта 2021 г. 17:30
Инфекционист внесла ясность в вопрос о якобы наличии червей в медмасках

Распространившееся в социальных сетях утверждение о “наличии мелких червей” в защитной медицинской маске, используемой против коронавирусной инфекции, встречено гражданами неоднозначно.

Report узнал мнение по данному вопросу руководителя отдела инфекционного контроля Бакинского центра здоровья Ляман Галимовой.

Инфекционист отметила, что наличие червей в продаваемых в аптеках медицинских масках невозможно:

“Маски продают в сухом и чистом состоянии. Примерно через 2 часа после использования ее следует заменить на новую, так как она портится. Маску при намокании нужно снять, так как влажная маска не защищает от вируса. Для появления червей в маске должны быть благоприятные условия. Чего, естественно, в этих масках нет”.

Л.Галимова также подчеркнула, что сегодня во всем мире чаще всего используется одноразовая защитная маска:

"Маску следует обязательно выбросить, если она намокла с внутренней стороны. Порою люди используют одну и ту же маску в течение длительного времени, что абсолютно недопустимо. Влажные и грязные маски не являются защитными и опасны”.

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Версия на азербайджанском языке Tibbi maskalarda qurdun olması iddiası ilə bağlı açıqlama

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