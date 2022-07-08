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Инфекционист: В Азербайджане пока нет вероятности повторного массового заражения коронавирусом

Инфекционист: В Азербайджане пока нет вероятности повторного массового заражения коронавирусом "В Азербайджане пока нет вероятности повторного массового заражения коронавирусной инфекцией".
Здоровье
8 июля 2022 г. 10:28
Инфекционист: В Азербайджане пока нет вероятности повторного массового заражения коронавирусом

"В Азербайджане пока нет вероятности повторного массового заражения коронавирусной инфекцией".

Об этом в ответ на запрос Report сказала эксперт-специалист Министерства здравоохранения, инфекционист Ляман Галимова.

По ее словам, в Азербайджане, как и во всем мире, в последнее время наблюдается рост числа заражений коронавирусом: "Однако следует учитывать, что в стране продолжается процесс вакцинации от COVID-19, при этом имеется достаточное число заразившихся, что говорит о массовом иммунитете у населения. Поэтому вероятности повторного массового заражения пока нет".

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Версия на азербайджанском языке İnfeksionist: “Azərbaycanda koronavirusa yenidən kütləvi yoluxma ehtimalı hələlik yoxdur”

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