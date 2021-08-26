Инфекционист рассказала о последствиях легкой формы COVID-19

Поражение центральной нервной системы после коронавирусной инфекции может встречаться и при легких формах COVID-19, вирус, попадая в организм через нос, способен проникать в обонятельный нерв и распространяться по клеткам нервной системы.

Поражение центральной нервной системы после коронавирусной инфекции может встречаться и при легких формах COVID-19, вирус, попадая в организм через нос, способен проникать в обонятельный нерв и распространяться по клеткам нервной системы.

Как передает Report, об этом заявила РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

"Поражение ЦНС после перенесенного COVID-19 закладывается во время острой инфекции, причем наблюдается это состояние не только при тяжелых, но и при легких формах COVID-19", - сказала врач.

Она пояснила, что если вирус попадает в организм человека через нос, то он способен проникать в обонятельный нерв и затем распространяться по клеткам центральной нервной системы.

"Другой путь проникновения - через гематоэнцефалический барьер - связан с повреждением эндотелия кровеносных сосудов головного мозга, через дефекты в которых вирус проникает в головной мозг", - отметила Пшеничная.