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Инфекционист призвала родителей не пренебрегать вакцинацией детей от кори

Инфекционист призвала родителей не пренебрегать вакцинацией детей от кори В Научно-исследовательском институте педиатрии призвали родителей не пренебрегать вакцинацией детей от кори, чтобы избежать осложнений в случае инфицирования.
Здоровье
26 декабря 2023 г. 13:17
Инфекционист призвала родителей не пренебрегать вакцинацией детей от кори

В Научно-исследовательском институте педиатрии призвали родителей не пренебрегать вакцинацией детей от кори, чтобы избежать осложнений в случае инфицирования.

Как сообщает Report, с соответствующим призывом выступила врач-инфекционист института Гюнай Алиева.

Алиева напомнила, что специфического лечения кори нет, можно лишь укрепить иммунитет ребенка, облегчить симптомы и снизить риск осложнений.

Инфекционист подчеркнула, что для защиты детей от кори и возможных осложнений их необходимо вакцинировать дважды в возрасте года и шести лет: "Призываю родителей быть предельно внимательными к здоровью своих детей. Для вакцинации нужно обращаться в медицинские учреждения, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь детям по месту жительства".

По словам Алиевой, непривитым детям следует провести вакцинацию как можно раньше.

"Дети до 10 лет, которые по какой-либо причине не получили вторую дозу своевременно, должны быть привиты как можно скорее. Детям до 10 лет, не получившим обе дозы вакцины, необходимо вводить препарат с интервалом не менее 4-х недель" - сказала Алиева.

Алиева также подчеркнула, что вакцинация по сей день является самым эффективным способом защиты от кори.

"Вакцины, завезенные в нашу страну Министерством здравоохранения, безопасны и соответствуют стандартам качества. Вакцинация препятствует широкому распространению инфекционных заболеваний, а в случае заражения болезнь проходит в легкой и кратковременной форме. Каждый ребенок имеет право быть вакцинированным" - добавила специалист.

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Версия на азербайджанском языке Həkim qızılca ilə bağlı valideynlərə çağırış edib: "Uşaqlar tez bir zamanda vaksinasiya olunmalıdır"

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