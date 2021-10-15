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Инфекционист предупредила об опасности коронавируса для непривитых

Инфекционист предупредила об опасности коронавируса для непривитых К возникновению SARS-CoV-2 могли привести эксперименты в лабораторных условиях, задачей которых было создание вакцины, способной "перегнать" вирус
Здоровье
15 октября 2021 г. 10:14
Инфекционист предупредила об опасности коронавируса для непривитых

К возникновению SARS-CoV-2 могли привести эксперименты в лабораторных условиях, задачей которых было создание вакцины, способной "перегнать" вирус.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила вирусолог Анча Баранова.

Она также предупредила об опасности коронавируса для 98-99% непривитых.

Ранее ВОЗ опубликовала итоговый доклад о визите в Ухань. В нем утечку из лаборатории назвали "крайне маловероятной". КНР в свою очередь неоднократно отвергала теории о появлении COVID-19 в уханьской лаборатории. Власти Китая заявляли, что с самого начала придерживались открытой и ответственной позиции относительно публикации данных об эпидемии коронавирусной инфекции.

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Версия на английском языке Expert warns of threat of coronavirus for unvaccinated

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