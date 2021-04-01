Инфекционист: Пожилые люди в Азербайджане заражаются коронавирусом на поминках

За март число зараженных коронавирусом в Азербайджане выросло с 200 до 2 200 человек

"За март число зараженных коронавирусом в Азербайджане выросло с 200 до 2 200 человек. То есть за месяц количество заражений увеличилось в 10 раз. На мой взгляд, это происходит из-за британского штамма (B1.1.7)".

Об этом Report сообщил доктор медицинских наук, инфекционист Вугар Джавадзаде.

По его словам, по сравнению с предыдущими месяцами состояние больных ухудшается в течение 2-3 дней: "Температура за короткое время поднимается до 40-41 градуса. Сбить ее становится очень сложно. Клинические признаки протекают более остро. На мой взгляд, это британский штамм. Потому что по сравнению с прошлым годом заболевание имеет более агрессивное течение. Необходимо ежедневно собирать эпидемический анамнез среди зараженных.

Пожилые люди массово заражаются на поминках. Интересно также, что эти люди отправляются и на поминки человека, который умер от коронавируса. Молодые люди ведут более активный образ жизни, чаще заражаясь в автобусах, кафе и ресторанах".