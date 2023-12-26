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Инфекционист: ОРВИ чаще встречаются среди детей до 5 лет

Инфекционист: ОРВИ чаще встречаются среди детей до 5 лет Острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ), характеризующихся поражением слизистой оболочки дыхательных путей, чаще встречаются среди детей до 5 лет.
Здоровье
26 декабря 2023 г. 12:56
Инфекционист: ОРВИ чаще встречаются среди детей до 5 лет

Острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ), характеризующихся поражением слизистой оболочки дыхательных путей, чаще встречаются среди детей до 5 лет.

Как сообщает Report, об этом сказала врач-инфекционист Научно-исследовательского института педиатрии им Кюбры Фараджовой Гюнай Алиева.

По ее словам, это связано с тем, что уже заразившиеся острыми респираторными вирусными инфекциями дети этой возрастной группы посещают детские учреждения.

"ОРВИ включают большую группу острых инфекционных вирусных заболеваний, преимущественно характеризующихся поражением слизистой оболочки дыхательных путей. Сюда относятся грипп, парагрипп, аденовирус, ротавирус, респираторный синусит, ривовирус, реовирус и др. Повторное заболевание оказывает существенное влияние на развитие ребенка" - сказала Алиева.

По словам инфекциониста, распространение острых респираторных вирусных инфекций наблюдается преимущественно весной и осенью: "Основной причиной этого является ослабление иммунитета весной, а также возникновение респираторных заболеваний в результате поражения слизистой оболочки дыхательных путей под воздействием холода. Новорожденные и дети до 6 месяцев заражаются редко, поскольку они изолированы по сравнению с детьми других возрастов и сохраняется пассивный иммунитет, полученный от матери трансплацентарным путем. При слабом врожденном иммунитете острыми хроническими вирусными инфекциями могут заболеть и новорожденные, особенно недоношенные дети".

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Версия на азербайджанском языке İnfeksionist: “Kəskin respirator virus infeksiyaları daha çox 5 yaşa qədər uşaqlarda rast gəlinir”

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