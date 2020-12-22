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Инфекционист оценил эффективность вакцин против нового штамма COVID-19

Инфекционист оценил эффективность вакцин против нового штамма COVID-19 Эффективность существующих вакцин против нового штамма коронавируса, выявленного в Великобритании, можно установить в течение короткого времени, однако пока этот вопрос остается открытым.
Здоровье
22 декабря 2020 г. 18:20
Инфекционист оценил эффективность вакцин против нового штамма COVID-19

Эффективность существующих вакцин против нового штамма коронавируса, выявленного в Великобритании, можно установить в течение короткого времени, однако пока этот вопрос остается открытым.

Как передает Report, об этом сказал инфекционист Института Пастера (Лилль) Даниэль Камю.

"Еще не доказано, что есть очевидная связь между появлением этого нового штамма и тем фактом, что выявляется больше новых случаев (заболеваний COVID-19) на юго-востоке Великобритании. Теперь надо наблюдать за этим. И если это окажется правдой, то это может внушать беспокойство", - отмечает специалист.

По его словам, также необходимо исследовать, приводит ли новая мутация коронавируса к более тяжелым формам заболевания. "Второй большой вопрос: будет ли этот штамм узнан существующими сегодня вакцинами или нужно будет вырабатывать новую вакцину. На данный момент мы не знаем. Но должны узнать об этом очень скоро", - сказал Камю.

"Кроме того, в долгосрочной перспективе надо посмотреть, защищены ли люди, которые уже переболели COVID-19, от нового штамма. И если будет выявлены случаи заболевания у уже заразившихся, то это будет говорить о том, что вирус совершенно другой. Тогда потребуется новая вакцина", - продолжил он.

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