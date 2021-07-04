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Инфекционист объяснил изменение симптомов коронавируса

Инфекционист объяснил изменение симптомов коронавируса Коронавирус из-за мутации стал "маскироваться" под вирусную сезонную инфекцию, основными симптомами теперь являются насморк, боль в горле, кишечные расстройства, а вот потеря обоняния отошла на второй план.
Здоровье
4 июля 2021 г. 14:28
Инфекционист объяснил изменение симптомов коронавируса

Коронавирус из-за мутации стал "маскироваться" под вирусную сезонную инфекцию, основными симптомами теперь являются насморк, боль в горле, кишечные расстройства, а вот потеря обоняния отошла на второй план.

Как передает Report, об этом заявил РИА Новости врач-инфекционист Евгений Тимаков.

"Вирус мутировал таким образом, что стал маскироваться под вирусную сезонную инфекцию", - сказал Е.Тимаков.

Он пояснил, что теперь основными симптомами стали насморк, боль в горле, кишечные расстройства, при этом потеря обоняния ушла на задний план.

По словам Е.Тимакова, отличить коронавирус от обычной сезонной простуды очень сложно самостоятельно, зачастую люди не предполагают, что у них COVID-19, и не обращаются к врачу вовремя.

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Версия на английском языке Infectionist explains changes in COVID symptoms

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