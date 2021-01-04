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Инфекционист назвала сроки улучшения ситуации с COVID-19 в мире

Инфекционист назвала сроки улучшения ситуации с COVID-19 в мире Ситуацию с коронавирусом в мире, возможно, удастся переломить к концу 2022 года.
Здоровье
4 января 2021 г. 08:53
Инфекционист назвала сроки улучшения ситуации с COVID-19 в мире

Ситуацию с коронавирусом в мире, возможно, удастся переломить к концу 2022 года.

Как передает Report, об этом сообщила РИА Новости президент Международной Ассоциации специалистов в области инфекций, бывший главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным заболеваниям Ирина Шестакова.

"В ближайшие года 2-2,5 переломим ситуацию с COVID-19 в мире. Я думаю, все-таки к концу, где-нибудь к середине 2022 года, везде в мире переломится ситуация... Имею в виду, что, конечно, коронавирус не будет настолько актуален, как сейчас", - рассказала Шестакова.

В то же время она отметила, что это будет возможно только при вакцинации населения и создании эффективных лекарств против коронавируса.

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