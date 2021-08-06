Инфекционист: Необходимо соблюдать правила во избежание ужесточения карантинного режима

В последние дни в Азербайджане наблюдается рост числа зараженных коронавирусом. Только за минувшие сутки в стране было подтверждено около 1200 новых случаев заражения COVID-19. Наряду с увеличением числа заразившихся отмечается рост случаев смертей от кор

В последние дни в Азербайджане наблюдается рост числа зараженных коронавирусом. Только за минувшие сутки в стране было подтверждено около 1200 новых случаев заражения COVID-19. Наряду с увеличением числа заразившихся отмечается рост случаев смертей от коронавируса. Учитывая, что в стране также было зафиксировано заражение штаммом "дельта", населению необходимо проявлять осторожность. В соседней Грузии этот штамм уже широко распространился.

Об этом Report сказала врач-инфекционист Ляман Галимова.

По ее словам, растущее число заражений связано также с тем, что разрешения на проведение праздничных торжеств, открытие пляжного сезона, а также отмена требования по обязательному ношению масок на открытом воздухе привели к общей расслабленности населения: "Еще недостаточное число людей вакцинировалось, некоторые все еще боятся вакцинации. Но я призываю наших граждан сделать прививки, потому что вакцинация - единственный способ победить пандемию коронавируса. Если уровень заражений будет расти такими темпами, это приведет к перегрузке системы здравоохранения. Поэтому для сохранения своего здоровья и здоровья своих близких необходимо обязательно вакцинироваться".

По словам инфекциониста, наличие штамма "дельта" в стране повлияло на рост числа заражений: "Меры по защите от заражения инфекцией должны соблюдаться в обязательном порядке. Рекомендуется носить маску, соблюдать социальную дистанцию и правила гигиены, держаться подальше от мест массового скопления людей. Учитывая предстоящий осенний сезон и рост других инфекционных заболеваний, уже сейчас стоит обратить внимание на необходимость приема обогащенных витаминами продуктов для укрепления иммунной системы. Не стоит пренебрегать приемом витамина D. Рекомендуется строго соблюдать все установленные правила, чтобы избежать ужесточения карантинного режима. Путь к спасению от пандемии заключается в том, чтобы все поддерживали друг друга".