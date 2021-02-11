Инфекционист: Не отмечено случаев негативной реакции на используемые в Азербайджане вакцины

"В настоящее время существует 3 вида вакцин против коронавируса, самой безопасной из которых является вакцина “CoronoVac” производства китайской компании “Sinovac”, которая используется в Азербайджане. Потому что это инактивированная и самая безопасная ва

"В настоящее время существует 3 вида вакцин против коронавируса, самой безопасной из которых является вакцина “CoronoVac” производства китайской компании “Sinovac”, которая используется в Азербайджане. Потому что это инактивированная и самая безопасная вакцина”.

Об этом Report сообщила руководитель отдела инфекционного контроля Бакинского центра здоровья Ляман Галимова.

Инфекционист отметила, что ”CoronoVac“ был разработан инактивированным методом, таким как детские вакцины: "Когда вакцина вводится в организм, иммунная система быстро и адекватно реагирует на патоген. Таким образом, когда организм человека, вводящего вакцину, сталкивается с вирусом, его иммунная система распознает вирус и защищает организм. Даже если человек заболеет, болезнь будет протекать в легкой форме".

По результатам проведенных исследований, вакцина не содержит вредных для человеческого организма веществ.

Отметим, что с 18 января в Азербайджане начался процесс вакцинации. В Бакинском центре здоровья вакцинация проводится под контролем Л.Галимовой. С 8 февраля началась вакцинация граждан из группы риска старше 65 лет.