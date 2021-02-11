О нас
Report Georgia
Аудио новости

Инфекционист: Не отмечено случаев негативной реакции на используемые в Азербайджане вакцины

Инфекционист: Не отмечено случаев негативной реакции на используемые в Азербайджане вакцины "В настоящее время существует 3 вида вакцин против коронавируса, самой безопасной из которых является вакцина “CoronoVac” производства китайской компании “Sinovac”, которая используется в Азербайджане. Потому что это инактивированная и самая безопасная ва
Здоровье
11 февраля 2021 г. 18:29
Инфекционист: Не отмечено случаев негативной реакции на используемые в Азербайджане вакцины

"В настоящее время существует 3 вида вакцин против коронавируса, самой безопасной из которых является вакцина “CoronoVac” производства китайской компании “Sinovac”, которая используется в Азербайджане. Потому что это инактивированная и самая безопасная вакцина”.

Об этом Report сообщила руководитель отдела инфекционного контроля Бакинского центра здоровья Ляман Галимова.

Инфекционист отметила, что ”CoronoVac“ был разработан инактивированным методом, таким как детские вакцины: "Когда вакцина вводится в организм, иммунная система быстро и адекватно реагирует на патоген. Таким образом, когда организм человека, вводящего вакцину, сталкивается с вирусом, его иммунная система распознает вирус и защищает организм. Даже если человек заболеет, болезнь будет протекать в легкой форме".

По результатам проведенных исследований, вакцина не содержит вредных для человеческого организма веществ.

Отметим, что с 18 января в Азербайджане начался процесс вакцинации. В Бакинском центре здоровья вакцинация проводится под контролем Л.Галимовой. С 8 февраля началась вакцинация граждан из группы риска старше 65 лет.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке İnfeksionist: "Azərbaycanda istifadə olunan vaksinlərlə bağlı heç bir mənfi hal qeydə alınmayıb"

Новости партнеров

Самое читаемое

В Азербайджане пенсии индексируются и увеличиваются на 11,4%
В Азербайджане пенсии индексируются и увеличиваются на 11,4%
5 февраля 2021 г. 20:06
В Баку создается Парк военных трофеев
ФотоВ Баку создается Парк военных трофеев
5 февраля 2021 г. 16:19
В Азербайджане возросло число самоубийств среди несовершеннолетних
В Азербайджане возросло число самоубийств среди несовершеннолетних
5 февраля 2021 г. 15:27
В ряде университетов Азербайджана занятия не возобновятся
В ряде университетов Азербайджана занятия не возобновятся
8 февраля 2021 г. 14:24
Повышение пенсий в Азербайджане охватит 1 миллион 140 тысяч граждан
ФотоПовышение пенсий в Азербайджане охватит 1 миллион 140 тысяч граждан
5 февраля 2021 г. 19:59
В Азербайджане страховая часть пенсий увеличивается на 2,8%
В Азербайджане страховая часть пенсий увеличивается на 2,8%
5 февраля 2021 г. 19:50
Эсмер Нариманбекова: Люблю знакомить мир с работами азербайджанских художников
Эсмер Нариманбекова: Люблю знакомить мир с работами азербайджанских художников
9 февраля 2021 г. 09:20
В Милли Меджлисе создается группа по контролю за исполнением законов
В Милли Меджлисе создается группа по контролю за исполнением законов
5 февраля 2021 г. 14:53
Произошедшее в Армении землетрясение ощущалось в Азербайджане
Произошедшее в Армении землетрясение ощущалось в Азербайджане
5 февраля 2021 г. 20:23
В Баку задержаны участники и организаторы свадьбы
ФотоВ Баку задержаны участники и организаторы свадьбы
7 февраля 2021 г. 12:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi