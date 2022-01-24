Инфекционист о сокращении срока изоляции больных с COVID-19

С сегодняшнего дня в Азербайджане срок изоляции пациентов с положительным тестом на COVID-19, а также лиц, контактировавших с ними, сокращен с 14 дней до 7 дней.

С сегодняшнего дня в Азербайджане срок изоляции пациентов с положительным тестом на COVID-19, а также лиц, контактировавших с ними, сокращен с 14 дней до 7 дней.

Как сообщает Report, главный инфекционист Клинического медицинского центра Фаррух Садиров назвал сокращение периода изоляции своевременным и правильным решением.

Он напомнил, что в большинстве стран мира срок карантина сокращен до 7 дней.

По словам инфекциониста, последние исследования показывают, что и инкубационный период, и период инфицирования составляют 6-7 дней: "По истечении этого срока больной не заражает окружающих".