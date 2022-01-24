О нас
Report Georgia
Аудио новости

Инфекционист о сокращении срока изоляции больных с COVID-19

Инфекционист о сокращении срока изоляции больных с COVID-19 С сегодняшнего дня в Азербайджане срок изоляции пациентов с положительным тестом на COVID-19, а также лиц, контактировавших с ними, сокращен с 14 дней до 7 дней.
Здоровье
24 января 2022 г. 14:45
Инфекционист о сокращении срока изоляции больных с COVID-19
0 : 00
0 : 00

С сегодняшнего дня в Азербайджане срок изоляции пациентов с положительным тестом на COVID-19, а также лиц, контактировавших с ними, сокращен с 14 дней до 7 дней.

Как сообщает Report, главный инфекционист Клинического медицинского центра Фаррух Садиров назвал сокращение периода изоляции своевременным и правильным решением.

Он напомнил, что в большинстве стран мира срок карантина сокращен до 7 дней.

По словам инфекциониста, последние исследования показывают, что и инкубационный период, и период инфицирования составляют 6-7 дней: "По истечении этого срока больной не заражает окружающих".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda karantin müddətinin azaldılmasının səbəbləri açıqlanıb

Самое читаемое

Объявлены расписание и цены на автобусные поездки из Баку в Шушу и Агдам
Объявлены расписание и цены на автобусные поездки из Баку в Шушу и Агдам
18 января 2022 г. 11:34
Гендиректор Института истории: Рамиз Мехтиев занимается интригами на бытовом уровне
Гендиректор Института истории: Рамиз Мехтиев занимается интригами на бытовом уровне
20 января 2022 г. 12:21
Создан сайт по организации поездок в Карабах
Создан сайт по организации поездок в Карабах
18 января 2022 г. 11:13
Гендиректор Института истории НАНА намерен подать в отставку
Гендиректор Института истории НАНА намерен подать в отставку
20 января 2022 г. 12:03
Кто выйдет победителем в противоборстве между Россией и Украиной?
Кто выйдет победителем в противоборстве между Россией и Украиной?
17 января 2022 г. 17:14
Автор нашумевшего фото Джалил Наджафов: Акулы мне были интересны всегда
Автор нашумевшего фото Джалил Наджафов: Акулы мне были интересны всегда
21 января 2022 г. 15:14
Рамиз Мехтиев прокомментировал ряд неприятных инцидентов в Институте истории
Рамиз Мехтиев прокомментировал ряд неприятных инцидентов в Институте истории
19 января 2022 г. 23:41
Задержаны повредившие памятник Гаджи Зейналабдину Тагиеву лица
ФотоЗадержаны повредившие памятник Гаджи Зейналабдину Тагиеву лица
19 января 2022 г. 08:35
Путин и Пашинян обсудили вопрос демаркации азербайджано-армянской границы
Путин и Пашинян обсудили вопрос демаркации азербайджано-армянской границы
22 января 2022 г. 13:27
Восстанавливается водоснабжение поселка Суговушан и села Талыш
ФотоВосстанавливается водоснабжение поселка Суговушан и села Талыш
17 января 2022 г. 17:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi