Инфекционист Минздрава: Эпидемиологическая ситуация в Азербайджане находится под контролем

Если взглянуть на статистику соседних стран, в последнее время в Грузии, России, Турции и Иране число новых ежедневных заражений COVID-19 увеличилось в разы. В Азербайджане также наблюдается рост числа инфицированных коронавирусом, но в целом эпидемиологи

Если взглянуть на статистику соседних стран, в последнее время в Грузии, России, Турции и Иране число новых ежедневных заражений COVID-19 увеличилось в разы. В Азербайджане также наблюдается рост числа инфицированных коронавирусом, но в целом эпидемиологическая ситуация в стране удовлетворительная и находится под контролем.

Об этом Report сообщает со ссылкой на эксперта Минздрава, инфекциониста Тайяр Эйвазов.

По словам Эйвазов, уже прогнозировалось, что ближе к осени распространение инфекции может увеличиться.

"Дело в том, что приобретенный коллективный иммунитет со временем ослабевает. Каждая новая волна пандемии порождает новые мутантные варианты вируса, способных быстрее и легче ускользнуть от иммунного контроля. Кроме того, снятие большинства ограничений создает благоприятные условия для распространения вируса. Поэтому не исключено, что осенью число заражений в нашей стране возрастет. В настоящее время эпидемиологическая ситуация в нашей стране находится под контролем и тщательно контролируется органами здравоохранения", - заявил он, добавив, что за время пандемии накоплен большой опыт по устранению негативной динамики COVID 19.

Cледует помнить, что лишь совместными усилиями можно уберечься от вируса, подчеркнул Эйвазов.