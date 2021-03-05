Инфекционист: Если не хотим локдауна, должны сидеть дома на праздники

Мы должны адаптироваться к пандемии и быть ответственными

"Люди уже имеют определенный опыт относительно того, что происходит в случае роста числа заражений. В нашей стране трижды вводился локдаун, после чего число заражений падало и происходили послабления".

Об этом Report заявил доктор философии по медицине, инфекционист Вугар Джавадзаде.

По его словам, каждый раз после послабления карантинного режима наблюдается рост числа заражений:

"В последнюю неделю мы наблюдаем рост случаев заражения. Число заражений превышает 300. Впереди нас ждут праздничные дни. Верно, по традициям праздники всегда отмечаются и должны отмечаться, однако все должны понимать, что во всем мире пандемия. В праздничные дни нужно быть очень осторожными. Стараться по возможности воздерживаться от похода в гости, не часто посещать закрытые помещения. Мы должны адаптироваться к пандемии и быть ответственными. Если мы не хотим после праздника пережить период жесткого карантина, в дни праздника должны следовать антиэпидемическим требованиям".

По словам инфекциониста, если люди забудут о наличии вируса, будет много передвижений, после праздников с большой долей вероятности число заражений вырастет: "Это опять приведет к жесткому локдауну, возобновлению системы "СМС-разрешений". Эти локдауны опять будут действовать на нашу психологию. По этой причине мы должны предвидеть происходящее и не забывать, что опасность у порога. Если не хотим локдауна, должны сидеть дома на праздники".