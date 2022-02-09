Инфекционист: Дети находятся в уязвимой группе и это делает их болезнь неизбежной

Дети находятся в уязвимой группе и это делает их болезнь неизбежной.

Дети находятся в уязвимой группе и это делает их болезнь неизбежной.

Как сообщает Report, об этом заявил специалист-эксперт Минздрава, инфекционист Тяйар Эйвазов.

Он отметил, что представители старшего поколения, относящиеся к группе риска, были вакцинированы: “Многие из них переболели, обретя естественный иммунитет. В настоящее время в стране разрешено вакцинировать подростков старше 12 лет. Во многих странах рекомендуется вакцинация детей старше 5 лет. К сожалению, в Азербайджане это не приветствовалось. Так или иначе дети переносят инфекцию легче, чем взрослые”, - отметил Т.Эйвазов.