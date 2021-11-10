Азербайджан и Индия договорились о взаимном признании сертификатов вакцинации

Азербайджан и Индия договорились о взаимном признании сертификатов о вакцинации от COVID-19

Азербайджан и Индия договорились о взаимном признании сертификатов вакцинации от COVID-19.

Как передает Report, об этом заявил министр здравоохранения Индии Мансух Мандавия.

"В настоящее время 96 стран согласились на взаимное признание сертификатов вакцинации. Лицам, прибывающим из этих стран, предоставляются определенные послабления, изложенные в рекомендациях министерства здравоохранения", - говорится в заявлении министра.

В число этих стран входят Азербайджан, Турция, Украина, Казахстан, Россия, Грузия и другие.