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Азербайджан и Индия договорились о взаимном признании сертификатов вакцинации

Азербайджан и Индия договорились о взаимном признании сертификатов вакцинации Азербайджан и Индия договорились о взаимном признании сертификатов о вакцинации от COVID-19
Здоровье
10 ноября 2021 г. 16:34
Азербайджан и Индия договорились о взаимном признании сертификатов вакцинации

Азербайджан и Индия договорились о взаимном признании сертификатов вакцинации от COVID-19.

Как передает Report, об этом заявил министр здравоохранения Индии Мансух Мандавия.

"В настоящее время 96 стран согласились на взаимное признание сертификатов вакцинации. Лицам, прибывающим из этих стран, предоставляются определенные послабления, изложенные в рекомендациях министерства здравоохранения", - говорится в заявлении министра.

В число этих стран входят Азербайджан, Турция, Украина, Казахстан, Россия, Грузия и другие.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Hindistan peyvənd sertifikatlarının qarşılıqlı tanınması haqqında razılığa gəlib
Версия на английском языке Azerbaijan, India agree on mutual recognition of vaccination certificates

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