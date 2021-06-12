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Индийский штамм в 2-3 раза снижает иммунный ответ у привитых и переболевших

Индийский штамм в 2-3 раза снижает иммунный ответ у привитых и переболевших Индийский штамм коронавируса в 2-3 раза снижает иммунный ответ у привившихся от вируса и уже переболевших.
Здоровье
12 июня 2021 г. 16:43
Индийский штамм в 2-3 раза снижает иммунный ответ у привитых и переболевших

Индийский штамм коронавируса в 2-3 раза снижает иммунный ответ у привившихся от вируса и уже переболевших.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в пятницу заместитель директора Центра им. Гамалеи Денис Логунов.

"Индийский штамм на сегодняшний день достаточно важный. У него есть две ключевые мутации в рецепторсвязывающем домене, и эти две ключевые мутации существенно снижают активность сывороток у вакцинированных и переболевших. Существенно - это не критическое снижение, но примерно в 2-3 раза. Соответственно, если иммунитет снижается критически и еще штамм изменился, это может послужить причиной случаев инфицирования, пусть и нечастых", - сказал он.

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Версия на английском языке Indian strain 2-3 times reduces immune response in vaccinated

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