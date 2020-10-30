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Иммунолог спрогнозировал, когда остановится COVID-19

Иммунолог спрогнозировал, когда остановится COVID-19 Пандемия коронавируса не остановится до тех пор, пока иммунная прослойка не достигнет 70-80%
Здоровье
30 октября 2020 г. 09:28
Иммунолог спрогнозировал, когда остановится COVID-19

Пандемия коронавируса не остановится до тех пор, пока иммунная прослойка не достигнет 70-80%. Как сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом заявил врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

"Пандемия притормозится, когда будет достигнута иммунная прослойка 60% и выше. После 70-80% - остановится. И переболеют те, кто не контактировал за этот период. Поэтому ждать сейчас остановки от принятых мер не стоит, я думаю, что можно ждать лишь притормаживания, что, собственно, и происходит", - рассказал Жемчугов.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.

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