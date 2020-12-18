Иммунолог предупредил об опасности постковидного синдрома

Синдром, по данным из США, проявляется у 20% переболевших COVID-19

У некоторых людей после выздоровления от новой коронавирусной инфекции могут наблюдаться проявления так называемого постковидного синдрома. Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом рассказал иммунолог Николай Коючков.

Синдром, по данным из США, проявляется у 20% переболевших COVID-19, в том числе и у молодых людей, заявил врач.

По словам эксперта, самыми частыми проявлениями синдрома являются повышенная слабость, нарушение концентрации внимания, сна и памяти, зафиксированы случаи депрессий и выраженных перепадов настроения, отметил эксперт.

"Кроме того, есть нарушения со стороны сердца. При тяжелом поражении легких может сохраниться и дыхательная недостаточность, боль в груди и в животе, нарушения со стороны пищеварения. Еще могут быть общие мышечные и головные боли", – добавил Крючков.

Посковидный синдром может привести к тому, что проблемы со здоровьем приобретут субхронический или хронический характер, предупреждает врач. По его словам, проявления синдрома нужно лечить отдельно.