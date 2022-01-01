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Иммунолог предупредил о новом штамме коронавируса

Иммунолог предупредил о новом штамме коронавируса Российский иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков заявил о риске появления нового штамма SARS-CoV-2, который будет опаснее и заразнее предыдущих вариантов.
Здоровье
1 января 2022 г. 19:47
Иммунолог предупредил о новом штамме коронавируса

Российский иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков заявил о риске появления нового штамма SARS-CoV-2, который будет опаснее и заразнее предыдущих вариантов.

Как передает Report, об этом он отметил в разговоре с Ura.ru.

"Раз в полгода примерно на авансцену выходит новый штамм. Иногда одновременно выходят несколько параллелей. Как это было, когда появились "альфа", "бета" и "гамма", и в меньшей степени "лямбда". Совершенно не факт, что не появится что-то еще более заразное", - сказал Н.Крючков.

Специалист подчеркнул, что эволюция коронавируса "точно" не прервется на "омикрон"-штамме. Он согласился с коллегами, которые утверждают, что патогенность коронавируса со временем снизится. Однако, по его словам, «есть ряд нюансов, указывающих на то, что этот процесс не произойдет в ближайшее время.

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Версия на азербайджанском языке Rusiyalı immunoloq koronavirusun yeni, ən təhlükəli ştamı barədə xəbərdarlıq edib

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