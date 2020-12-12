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Иммунолог объяснил, как COVID-19 влияет на продолжительность жизни

Иммунолог объяснил, как COVID-19 влияет на продолжительность жизни Врач-иммунолог Владимир Болибок рассказал в беседе с "Вечерней Москвой", как коронавирусная инфекция влияет на продолжительность жизни.
Здоровье
12 декабря 2020 г. 07:43
Иммунолог объяснил, как COVID-19 влияет на продолжительность жизни

Врач-иммунолог Владимир Болибок рассказал в беседе с "Вечерней Москвой", как коронавирусная инфекция влияет на продолжительность жизни.

Как передает Report, cпециалист выразил мнение, что продолжительность жизни может сократиться, если у переболевших COVID-19 людей разовьются различные хронические заболевания, постинфекционные осложнения.

"Что такое коронавирус? Это системное воспаление сосудов, системный васкулит. Поскольку сосуды находятся во всем теле, могут возникать осложнения, связанные с дополнительной нагрузкой на любые органы и системы. Дальше все будет зависеть от того, насколько сильно оказались поражены сосуды, как понизилась их эластичность", - пояснил иммунолог.

Болибок указал, что поражение сосудов приводит к нарушению кровоснабжения органов, снижению их функций и функционального резерва. "Именно это и является дорогой к снижению продолжительности жизни, ведь мы существуем именно за счет функционального резерва органов", - заявил врач.

По его словам, если человек не страдал от хронических заболеваний и переболел коронавирусной инфекцией в легкой форме, то она может не приводить к таким последствиям.

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