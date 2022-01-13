Иммунолог: Носитель "омикрон"-штамма может заразить до 100 человек одновремено

Штамм коронавируса "омикрон" может поразить одновременно 100 человек, если его носитель чихнет или покашляет.

Штамм коронавируса "омикрон" может поразить одновременно 100 человек, если его носитель чихнет или покашляет.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такое мнение выразил иммунолог Владимир Болибок в интервью телеканалу "Москва-24".

"Я так полагаю, что даже разговора, обычного дыхания и зевания достаточно, чтобы выделился аэрозоль, содержащий частички слюны, слизи, в которых будет достаточное количество вируса, чтобы заразить другого человека. Если кто-то один кашлянул или чихнул, то такого количества хватит человек на 100 сразу", - сказал он.

Болибок подчеркнул, что "омикрон" превзошел корь по контагиозности. "До сих пор у нас такой заразности не было ни разу. Корь считалась самым заразным заболеванием, но "омикрон" в этом отношении превзошел даже ее. В связи с этим совершенно колоссальное количество одномоментно заразившихся", - отметил он.

26 ноября Всемирная организация здравоохранения обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон".