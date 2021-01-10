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Имбирь уличили в способности подавлять аутоиммунные заболевания

Имбирь уличили в способности подавлять аутоиммунные заболевания Ученые выяснили, что имбирь способен подавлять аутоиммунные заболевания.
Здоровье
10 января 2021 г. 07:36
Имбирь уличили в способности подавлять аутоиммунные заболевания

Ученые выяснили, что имбирь способен подавлять аутоиммунные заболевания.

Как передает Report со ссылкой на Neuroscience, специалисты Мичиганского университета узнали, что основное биологически активное соединение в корне имбиря - 6-гингерол - может препятствовать развитию аутоиммунных заболеваний.

В ходе изучения волчанки, которая приводит к возникновению антифосфолипидного синдрома, вызывающего образование тромбов, оказалось, что аутоантитела взаимодействуют с белыми кровяными клетками - нейтрофилами. Именно это взаимодействие в итоге приводит к образованию тромбов.

При этом 6-гингерол оказался способен предотвращать это губительное взаимодействие. У мышей, с которыми экспериментировали ученые, удалось добиться резкого снижения числа нейтрофильных внеклеточных ловушек.

Предполагается, что этот элемент имбиря способен защищать организм от прогрессирования аутоиммунных заболеваний.

Впрочем, пока речь идет, судя по всему, только о волчанке. Дело в том, что аутоиммунных заболеваний великое множество, и все они развиваются по разным механизмам. Некоторые из аутоиммунных заболеваний, вроде бокового амиотрофического склероза, вообще не вызывают патологических изменений нигде, кроме спинного и изредка головного мозга, и не сопровождаются никакой воспалительной реакцией.

Ранее было известно, что имбирь обладает противовоспалительным и антиоксидантным действием.

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