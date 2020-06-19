Ильхам Алиев: ВОЗ назвала Азербайджан образцовой страной в борьбе с коронавирусом

Президент Ильхам Алиев https://report.az/storage/news/6c6534844c3fede3508c448137f47291/b3598d34-3d7d-45b4-a546-c6bf60f4c2c8_292.jpg

"Меры, принятые против пандемии коронавируса, позволили нам сохранить ситуацию под контролем, а потери - на минимальном уровне. Всемирная организация здравоохранения назвала Азербайджан образцовой страной в борьбе с коронавирусом".

Как передает Report, об этом сказал Президент Ильхам Алиев на саммите стран Восточного партнерства в формате видеоконференции.

"Азербайджан, избранный в 2019 году единогласным решением 120 стран-членов Движения неприсоединения председателем организации, 4 мая этого года организовал в онлайн-формате Саммит Движения, посвященный COVID-19. Мы высоко оцениваем участие Европейского Союза и Африканского союза в данном мероприятии. Хочу выразить признательность верховному представителю господину Жозепу Боррелю за видеообращение. Надеемся, что это станет началом активного сотрудничества между Европейским Союзом и Движением неприсоединения. Мы также предложили провести посредством видеоконференции специальное заседание Генеральной Ассамблеи ООН на уровне глав государств и правительств, посвященное COVID-19. Азербайджан добровольно выделил Всемирной организации здравоохранения финансовую помощь в объеме 10 миллионов долларов США на борьбу с пандемией. В то же время наша страна до сих пор оказала гуманитарную помощь 29 государствам и планирует продолжать эту работу", - сказал Ильхам Алиев.