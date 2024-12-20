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Ильхам Алиев утвердил поправки в закон "О медицинском страховании"

Ильхам Алиев утвердил поправки в закон "О медицинском страховании" 16:02
Здоровье
20 декабря 2024 г. 16:14
Ильхам Алиев утвердил поправки в закон О медицинском страховании

Аптечные организации получили право участвовать в обязательном медицинском страховании (ОМС).

Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев утвердил поправки в закон "О медицинском страховании".

Согласно поправкам, с аптечными организациями, заинтересованными в участии в ОМС, будут заключаться договоры в соответствии с требованиями законодательства.

Отпуск лекарств для амбулаторного лечения застрахованным лицам будет осуществляться только по рецепту, внесенному в электронную базу данных обязательного медицинского страхования.

Также внесена поправка, позволяющая передавать данные, составляющие врачебную тайну, без согласия гражданина или его представителя в случае возникновения страхового случая. Это направлено на обеспечение работы системы обязательного медицинского страхования.

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev “Tibbi sığorta haqqında” qanuna dəyişikliyi təsdiqləyib

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