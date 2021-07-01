Ильхам Алиев: Сегодня пандемия стихает как в нашей, так и во многих странах

"В первую очередь, мы должны были провести организационную работу и создать такие условия, чтобы суметь привлечь инвесторов. Понятно, что Азербайджан является одной из стран, не имеющих выхода к открытым морям, создание свободных экономических зон в таких

"В первую очередь, мы должны были провести организационную работу и создать такие условия, чтобы суметь привлечь инвесторов. Понятно, что Азербайджан является одной из стран, не имеющих выхода к открытым морям, создание свободных экономических зон в таких странах значительно сложнее, так как в странах, имеющих благоприятное географическое положение, эти зоны добились огромного успеха, прежде всего, в силу географического расположения. Поэтому, что касается нас, нам необходимо было, учитывая это географическое положение, работать еще более эффективно и предложить инвесторам более привлекательные условия. В первую очередь, надо было проделать работу в законодательной сфере, и в 2017 году я подписал соответствующее Распоряжение об ускорении создания Алятской свободной экономической зоны, в 2018 году был принят закон. Это очень прогрессивный закон, обеспечивающий как государственные интересы, так и интересы инвесторов. Это очень важно, так как если бы в законодательстве оставались какие-то неопределенные моменты для инвесторов, то, конечно, привлечь их сюда было бы невозможно".

Как передает Report, эти мысли президент Ильхам Алиев озвучил в интервью Азербайджанскому телевидению на церемонии закладки фундамента Алятской свободной экономической зоны.

"В особенности, если учесть, что охвативший в последние годы весь мир экономический и финансовый кризис сократил и объем инвестиций. Конечно, негативное влияние на мировую экономику оказала и пандемия. Предпринять этот шаг в такой исторический момент, конечно, требует большой смелости и опирается на нашу веру. Поэтому считаю, что работа, проделанная в области законодательства, полностью отвечает интересам как инвесторов, так и Азербайджанского государства. Вслед за этим в 2018 году уже началась практическая работа. Выделена эта территория площадью 850 гектаров, началась разработка концепции Алятской свободной экономической зоны, создана рабочая группа, и работы уже перешли в практическую плоскость.

Естественно, пандемия вмешалась в нашу работу и несколько перенесла наши планы. Но сегодня пандемия стихает как в нашей стране, так и во многих странах. Считаю, что проведение сегодня этой церемонии закладки фундамента уже свидетельствует о том, что мы полностью готовы к этому. Далее уже начинаются практические работы, уверен, что и они завершатся своевременно", - сказал глава государства.