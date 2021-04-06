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Ильхам Алиев сделал видеообращение по случаю Всемирного дня здоровья

Ильхам Алиев сделал видеообращение по случаю Всемирного дня здоровья 6 апреля в штаб-квартире Всемирной организации здравоохранения, расположенной в швейцарском городе Женева, по инициативе генерального директора организации Тедроса Адханома Гебрейесуса было представлено видеообращение президента Азербайджанской Республики
Здоровье
6 апреля 2021 г. 20:47
Ильхам Алиев сделал видеообращение по случаю Всемирного дня здоровья

6 апреля в штаб-квартире Всемирной организации здравоохранения, расположенной в швейцарском городе Женева, по инициативе генерального директора организации Тедроса Адханома Гебрейесуса было представлено видеообращение президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева. Отметим, что на мероприятии были показаны видеообращения глав государств и правительств 4 стран.

Report предлагает вниманию видеообращение президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.

"С 1950 года мы ежегодно отмечаем 7 апреля Всемирный день здоровья. Однако в 2021 году значение здоровья еще больше возросло. Обладание современной, устойчивой, высококачественной системой здравоохранения является приоритетом для любой страны.

В настоящее время в системе здравоохранения Азербайджана происходят значительные преобразования. Внедряя обязательное медицинское страхование, Азербайджан усиливает первую медицинскую помощь, обновляет услуги скорой медицинской помощи, используя электронную платформу здравоохранения и государственные аккаунты здравоохранения, обеспечивает цифровизацию в стране.

Между тем, второй год пандемии COVID-19 продолжает оказывать большое давление на системы здравоохранения во всем мире.

Азербайджан стал одной из первых стран, мобилизовавших глобальные усилия против пандемии COVID-19. По нашей инициативе в апреле 2020 года состоялся Саммит Тюркского совета, в мае 2020 года – Саммит Движения неприсоединения, а в декабре 2020 года – специальная сессия Генеральной Ассамблеи ООН на уровне глав государств и правительств. Будучи приверженным международной ответственности, Азербайджан выделил Всемирной организации здравоохранения добровольную финансовую помощь в размере 10 миллионов долларов США. Мы также оказали непосредственную гуманитарную и финансовую помощь в борьбе с коронавирусом более чем 30 странам.

В нынешнем году Всемирный день здравоохранения посвящен теме "Построение более справедливого и более здорового мира". Важное значение в этом контексте имеет вопрос равного и справедливого распределения вакцин. Вместе с тем, нас глубоко волнует неравное и несправедливое распределение вакцин между развивающимися и развитыми странами. Некоторые страны закупают вакцины в разы больше необходимого. Понятно, что в таких условиях другие страны столкнутся с нехваткой вакцин.

Азербайджан, поддерживая справедливость в распределении вакцин, выдвинул в Совете ООН по правам человека проект резолюции под названием "Обеспечение равной, своевременной, универсальной доступности вакцин по приемлемым ценам для всех стран в борьбе с пандемией коронавируса". Резолюция была принята 23 марта этого года на основе консенсуса.

Азербайджан также явился одной из первых стран, присоединившихся к инициативе COVAX и поддержавших ее. Мы и вся международная общественность ожидаем, что данная инициатива станет моделью сотрудничества и солидарности в борьбе с пандемией.

Только вместе мы справимся с пандемией и вернемся к нормальной жизни.

Со Всемирным днем здоровья!"

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Версия на английском языке Ilham Aliyev makes video address on occasion of World Health Day
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev Ümumdünya Sağlamlıq Günü münasibətilə videomüraciət edib

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