​Ильхам Алиев: Руководство Армении слышит сотни призывов с проклятиями

​Ильхам Алиев https://report.az/storage/news/3881ade2a36da207858799c0ca864bb8/9916200e-f1a2-4e63-b763-1a4cd064e342_292.jpg

"Сегодня очень знаменательный день. В нашей стране открываются три больницы модульного типа. В этих больницах будут проходить лечение инфицированные коронавирусом, и, таким образом, делается очередной важный шаг в борьбе с коронавирусом".

Как передает Report, об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил 9 июня на церемонии открытия трех больниц модульного типа.

"Первая больница модульного типа была открыта месяц назад, 7 мая, и в настоящее время число таких больниц достигло уже четырех. Выступая 7 мая на церемонии открытия, я отметил, что таких больниц должно быть 10. Надеюсь, что в ближайшем будущем – примерно до конца месяца будут сданы и остальные 6 больниц. Таким образом, мы получим дополнительно две тысячи коек, что еще более расширит наши возможности в борьбе с коронавирусом.

Отрадно, что 4 из этих 10 больниц частный сектор построит на свои средства. Таким образом, нагрузка на государство несколько уменьшится. Хочу выразить благодарность представителям частного сектора, а также простым гражданам за финансовую помощь, оказанную в период коронавируса. Как вам известно, по моей инициативе создан Фонд поддержки борьбы с коронавирусом, которому первоначально из резервного фонда Президента было выделено 20 миллионов манатов. Сегодня сумма, накопленная в Фонде за счет предпринимателей и простых граждан, превысила 100 миллионов манатов. Это еще раз говорит о том, что наш народ может сплотиться в трудное время, проявить солидарность и единство. Поэтому я поддерживаю активную роль частного сектора в этих делах. В то же время общественные организации, в первую очередь, Фонд Гейдара Алиева и другие общественные организации, предприниматели оказали гуманитарную помощь людям, столкнувшимся с материальными трудностями в данный период, и этот процесс продолжается. Однако все знают, что основная нагрузка в этой борьбе, конечно же, ложится на Азербайджанское государство, которое делает все возможное для того, чтобы мы смогли выйти из этой ситуации с малыми потерями.

В центре всех принятых мер находится именно здоровье граждан Азербайджана, и благодаря превентивным мерам ситуация сегодня полностью находится под контролем. В последние 10 дней число инфицированных растет. Это объясняется тем, что в период смягчения некоторые граждане проявили безответственность. Несмотря на это, ситуация полностью находится под контролем. В наших больницах достаточно мест, в том числе и в реанимационных отделениях. Кроме того, лечение инфицированных коронавирусом предусматривается дополнительно в 10 больницах на две тысячи коек. На сегодняшний день необходимости в этом пока нет. Но мы предпринимаем все шаги так, чтобы быть готовыми к самой критической ситуации, чтобы и в самой кризисной ситуации оказывать медицинскую помощь всем больным.

Должен также отметить, что Азербайджан является одной из немногих стран в мировой масштабе, где все инфицированные коронавирусом получают лечение в медицинских учреждениях. Мировая практика абсолютно другая. Во многих странах люди, подвергшиеся болезни и болеющие без симптомов, лечатся в домашних условиях, их даже не принимают в больницы. Конечно, это создает угрозу их здоровью. В Азербайджане низкий показатель смертности от коронавируса связан именно с тем, что все инфицированные больные принимаются в медицинские учреждения, где им оказывается необходимый уход.

Все превентивные меры приняты так, чтобы быть готовыми к самой сложной ситуации. С этой целью приобретены новые лаборатории. В настоящее время их больше 20. Для лечения инфицированных коронавирусом выделены, предоставлены наши лучшие больницы, в том числе "Ени клиника" - наша самая современная прекрасная больница и др. Их больше 20. В то же время считаю, что для граждан, помещенных на карантин, в Азербайджане созданы особые условия в мировом масштабе. Потому что они размещаются в 4-5-звездочных отелях, а также Деревне атлетов. Больше всего людей, находящихся на карантине, размещены в Деревне атлетов. Тысячи людей эвакуированы из-за рубежа, этот процесс продолжается, естественно, по графику. Там тоже вся работа должна проводиться организованно. Как вам известно, создан специальный портал, где граждане, желающие вернуться в Азербайджан, проходят регистрацию, они доставляются в нашу страну за счет государства на основе принципа очередности. То есть, созданы все условия для того, чтобы граждане Азербайджана были окружены вниманием и заботой государства. Считаю, что проделанная до сих пор работа и ее результаты являются отражением именно этой политики. Неслучайно на международной арене с одобрением воспринимают методы борьбы Азербайджана с коронавирусом. Всемирная организация здравоохранения назвала Азербайджан образцовой страной в этой области, причем несколько раз. Как на первом этапе пандемии, когда мы приняли оперативные меры, предприняли все необходимые ограничительные шаги, так и в последующий период. Недавно представители Всемирной организации здравоохранения вновь высоко оценили проделанную в Азербайджане работу.

Наша основная задача - уберечь людей от этой болезни, спасти их жизнь. Конечно, у нас были и потери, но в сравнении с некоторыми странами ситуация в Азербайджане во много раз лучше. Это свидетельствует о том, что там, где есть продуманная политика, единство между народом и властью, высокое доверие к предпринимаемым государством действиям, бывает и результат. Я до сих пор ежедневно получаю письма от сотен граждан. В этих письмах высоко оценивается проделанная работа. В печати публикуется лишь небольшая часть этих писем. Однако они свидетельствуют о том, что письма поступают из всех районов, от людей всех категорий, и люди выражают признательность. В то же время решены материальные проблемы граждан, оказавшихся в ограничительный период в сложной ситуации. Азербайджан и здесь проявил лидерство. В целом, на борьбу с пандемией и для страдающих от нее безработных, людей, относящихся к малообеспеченным слоям, предпринимателей и организации всей этой работы предусмотрены средства в размере 3,5 миллиарда манатов, и они расходуются. Приобретение медицинского оборудования, лекарственных препаратов – на все это государство выделило крупные средства.

Я также высоко оцениваю деятельность структур, организовавших эту работу. Активно работают Оперативный штаб, Агентство по обязательному медицинскому страхованию и TƏBİB. Я хочу особо отметить деятельность, самоотверженность врачей. Азербайджанский народ очень высокою оценивает самоотверженность врачей. Я тоже хочу еще раз поблагодарить всех врачей. Они рискуют своей жизнью. Месяцами не могут увидеть свои семьи, в тяжелейших условиях, специальной одежде круглосуточно находятся рядом с больными, спасают их жизни. Очень низкий уровень смертности у нас достигнут, в первую очередь, за счет профессионализма и самоотверженности врачей.

Поэтому глядя на произошедшие в мире события и бедственную ситуацию, связанную с коронавирусом, во многих развитых странах, мы еще раз видим, что Азербайджан предложил свою модель и в этой области, смог последовательно, целенаправленно достичь всех поставленных целей. Конечно, я не намерен сравнивать нас с другими странами. Но в мире все познается в сравнении. К примеру, на сегодняшний день число зараженных в Азербайджане составляет около 8 тысяч, проведено более 350 тысяч тестов, и по количеству тестов на душу населения мы занимаем одно из ведущих мест. А в соседней Армении число инфицированных превысило 13 тысяч человек, при этом тестов в 5-6 раз меньше, чем у нас. Если учесть, что численность населения в Армении в 5 раз меньше, чем в Азербайджане, то картина абсолютно ясная. Если я ежедневно получаю сотни писем благодарности, то руководство Армении слышит сотни призывов с проклятиями.

Могу провести и другое сравнение с развитыми странами. К примеру, в нескольких развитых странах число умерших больше, чем инфицированных у нас. Причем в таких развитых странах, где система здравоохранения всегда считалась эталоном, образцом. В некоторых развитых странах, численность населения которых примерно такая же, как у нас, умерли около десяти тысяч человек. У нас же просто инфицированных около 8 тысяч. Поэтому применяемый у нас подход, когда каждому инфицированному оказываются медицинские услуги, является самым правильным, самым гуманным подходом, и в этом направлении будут предприниматься дополнительные шаги", - заявил Президент.