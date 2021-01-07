Ильхам Алиев о вакцине от COVID-19: Все контракты подписаны

"Коронавирус, конечно же, был огромным испытанием для всего мира. Считаю, что Азербайджан с честью выходит из этого испытания. Ситуация находится под полным контролем"

"Коронавирус, конечно же, был огромным испытанием для всего мира. Считаю, что Азербайджан с честью выходит из этого испытания. Ситуация находится под полным контролем".

Как сообщает Report, об этом 6 января во время выступления на совещании в видеоформате, посвященном итогам 2020 года, заявил президент Ильхам Алиев.

"В результате оперативных мероприятий были построены новые больницы, приобретены лаборатории. Врачи были мобилизованы. Увеличены зарплаты врачей, ухаживающих за больными коронавирусом, они получают зарплату в 3-5-кратном размере. Был представлен очень большой социальный пакет. Социальный пакет стоимостью несколько миллиардов манатов был представлен в качестве помощи людям, страдающим от коронавируса, в том числе неформально работающим и безработным гражданам. Сегодня мы с нетерпением ждем вакцину. Мы надеемся, что вакцина будет доставлена в Азербайджан в течение этого месяца. Во всяком случае, все контракты были подписаны. То, что вакцина запаздывает, не зависит от нас. После этого люди будут массово пользоваться этой вакциной, и мы избавимся от этой болезни", - сказал глава государства.