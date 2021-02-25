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Ильхам Алиев принял участие в открытии Шаганского реабилитационного пансионата

Ильхам Алиев принял участие в открытии Шаганского реабилитационного пансионата Глава государства ознакомился с условиями, созданными в пансионате
Здоровье
25 февраля 2021 г. 14:05
Ильхам Алиев принял участие в открытии Шаганского реабилитационного пансионата

25 февраля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии после капитального ремонта Шаганского реабилитационного пансионата в Хазарском районе Баку.

Как сообщает Report, глава государства ознакомился с условиями, созданными в пансионате.

Было отмечено, что пансионат был сдан в эксплуатацию в 2003 году по поручению общенационального лидера Гейдара Алиева. В прошлом году здесь был проведен капитальный ремонт. Реконструированный пансионат на 250 коек может принимать до 5 тысяч пациентов в год. В этом медицинском учреждении будут оказывать услуги людям, страдающим заболеваниями сердца, сосудов, суставов, нервной системы, эндокринной системы.

Основные услуги - функциональная диагностика, физиотерапевтическое лечение, лечебные ванны, лечебная физкультура, социально-психологическая реабилитация.

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Версия на азербайджанском языке Фотоİlham Əliyev Şağan Reabilitasiya Pansionatının açılışında iştirak edib

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