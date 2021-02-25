Ильхам Алиев принял участие в открытии Шаганского реабилитационного пансионата

Глава государства ознакомился с условиями, созданными в пансионате

25 февраля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии после капитального ремонта Шаганского реабилитационного пансионата в Хазарском районе Баку.

Как сообщает Report, глава государства ознакомился с условиями, созданными в пансионате.

Было отмечено, что пансионат был сдан в эксплуатацию в 2003 году по поручению общенационального лидера Гейдара Алиева. В прошлом году здесь был проведен капитальный ремонт. Реконструированный пансионат на 250 коек может принимать до 5 тысяч пациентов в год. В этом медицинском учреждении будут оказывать услуги людям, страдающим заболеваниями сердца, сосудов, суставов, нервной системы, эндокринной системы.

Основные услуги - функциональная диагностика, физиотерапевтическое лечение, лечебные ванны, лечебная физкультура, социально-психологическая реабилитация.