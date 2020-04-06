Президент Азербайджана назвал число эвакуированных из-за рубежа граждан

"Должен также отметить, что в результате оперативных шагов по возвращению в Азербайджан граждан нашей страны, проживающих и находящихся за рубежом, были достигнуты большие успехи".

Как сообщает Report, об этом в обращении к азербайджанскому народу заявил президент Ильхам Алиев после открытия предприятия по производству медицинских масок в Сумгайытском химическом промышленном парке.

"На сегодняшний день из зарубежных стран эвакуировано около 15 тысяч граждан Азербайджана, подавляющее большинство их помещено на карантин. В настоящее время на карантине находятся 4 500 граждан. Для этого выделены самые приемлемые места. Больше всего людей на карантинном режиме находится в Деревне атлетов. В настоящее время там размещено около 1 300 человек. В то же время граждане, находящиеся на карантине, размещаются в Баку и регионах в 4-5-звездочных отелях, зонах отдыха, центрах отдыха некоторых государственных структур. Им предоставляется ежедневное питание, они проходят медицинское обследование. Абсолютное большинство их очень довольно созданными условиями, выражает признательность государству и врачам", - отметил глава государства.