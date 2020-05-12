Ильхам Алиев: Граждане не носят масок, не соблюдают дистанцию

Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева https://report.az/storage/news/9f6f9fbd046d706929409c46e7b2cb38/6d62806c-9545-464e-8c61-59c7c61672c0_292.jpg

Конечно, сегодня всех нас и весь мир беспокоит пандемия коронавируса. Азербайджан и в этой области демонстрирует образцовый подход. Об этом говорят как граждане Азербайджана, - это находит отражение и в адресованных мне тысячах писем благодарности, - так и международные организации. Недавно я получил второе письмо от генерального директора Всемирной организации здравоохранения. Первое письмо он адресовал мне в конце марта, а второе – 7 мая. Всемирная организация здравоохранения и во втором письме высоко оценивает работу, проделанную в Азербайджане в области борьбы с коронавирусом, одобряет ее. Конечно, это – высокая оценка проделанной работы. Однако еще раз хочу сказать: самую высокую оценку дает азербайджанский народ.

Как передает Report, об этом сказал Президент Ильхам Алиев в своем выступлении на открытии фабрики медицинских масок и функционирующего при швейной фабрике предприятия по производству защитных комбинезонов Общества с ограниченной ответственностью Gilan Tekstil Park.

"Держать сегодня ситуацию под контролем не так легко. Мы все свои усилия направили на охрану здоровья людей. Можно сказать, что с первых дней пандемии для нас не было никаких моментов сомнений в выборе. Я однозначно сказал, что первоочередными являются здоровье и жизнь граждан. Что касается экономического положения, то всем было ясно, что экономика пострадает - не только наша, но и вся мировая экономика. В настоящее время появляются предварительные подсчеты, и говорят, что в этом году спад экономики в развитых странах может составить 7-10 процентов, и это естественно. Но наша основная задача заключалась в защите граждан. Поэтому ограничительные меры сыграли большую роль. Если бы мы не предприняли этих шагов, то ситуация сейчас могла бы выйти из-под контроля, как она вышла из-под контроля во многих, в том числе развитых странах, в странах, где система здравоохранения гораздо более развитая, чем у нас, в больницах не хватает коек для больных, порой больницы их вообще не принимают. Уже не секрет, что во многих странах больных с легкими симптомами не госпитализируют. Им предлагают оставаться дома, и они фактически не получают лечения. У нас же всех больных, всех инфицированных, даже не имеющих симптомов болезни, непременно принимают в больницах. Мы передали в распоряжение больных коронавирусом наши самые современные больницы.

Недавно состоялось открытие первой больницы модульного типа. Количество таких больниц достигнет 10-ти. Четыре из них будут построены частным сектором. Это еще раз свидетельствует о том, что частный сектор, отвечая на наш призыв, демонстрирует социальную ответственность. В то же время в созданном по моей инициативе Фонде поддержки борьбы с коронавирусом уже собрано более 100 миллионов манатов. Пока еще не израсходовано ни одного маната. Мы также создали формат общественного контроля для функционирования и механизма контроля фонда. Это еще раз показывает, что граждане, предприниматели демонстрируют солидарность, единство. Поэтому принятие превентивных мер позволило нам на первоначальном этапе преодолеть эту ситуацию с малыми потерями. Азербайджан находится в гораздо лучшем положении, чем другие страны, в том числе страны с такой же численностью населения, как у нас. Но это не означает, что мы должны довольствоваться достигнутыми успехами. Коронавирус не исчез, он бродит. Эта проблема останется до создания вакцины. Поэтому граждане должны быть готовыми к этому. Учитывая позитивную динамику трех недель, мы с 27 апреля стали предпринимать смягчающие шаги, потому что понимаем, что это – сложный период для каждого. Но увидели, что как только начались смягчающие меры, число инфицированных стало увеличиваться. Почему? Потому что зачастую граждане проявляют безответственность, не придерживаются рекомендованных им правил, не носят масок, не соблюдают дистанцию, не пользуются дезинфицирующими средствами, подвергая таким образом риску свою жизнь и жизнь сотен людей, которые находятся с ними в контакте. Поэтому хочу еще раз обратиться к гражданам Азербайджана: соблюдать эти правила не так сложно. Врачи, специалисты говорят, что сейчас главное соблюдать личную гигиену, пользоваться дезинфицирующими средствами, держать дистанцию в полтора-два метра и носить маски. Это несложно. Поэтому еще раз прошу всех граждан соблюдать эти правила. В настоящее время мы принимаем смягчающие меры, и, как вам известно, этот процесс идет во всем мире. Даже страны, где умерли сотни граждан, уже снимают ограничения, потому что иначе невозможно. Мы тоже постепенно идем в этом направлении. Но главное здесь – ответственность граждан, так как государство делает все необходимое. Мобилизованы все ресурсы. Из резервного фонда Президента выделено почти 100 миллионов манатов на приобретение медицинского оборудования и принадлежностей, в резерве хранятся еще 150 миллионов манатов.

Государство оказывает социальную поддержку тем, кто потерял работу. В течение двух месяцев 600 тысяч человек из числа безработных, неформально занятых и относящихся к малообеспеченной категории лиц получают от государства по 190 манатов. Государство выплачивает значительную часть заработной платы 690 тысяч человек в частном секторе, наиболее пострадавшем от пандемии. Выплачивается заработная плата каждого из 900 тысяч человек, работающих в государственном секторе. На эти и другие меры мы выделили в целом 3,5 миллиарда манатов и будем выделять столько, сколько нужно. Государство выполняет эту работу, успешно решает все организационные вопросы", - отметил Президент.