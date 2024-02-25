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ИИ научился предсказывать болезнь Альцгеймера за семь лет до первых симптомов

ИИ научился предсказывать болезнь Альцгеймера за семь лет до первых симптомов Ученые из Университета Калифорнии в Сан-Франциско разработали модель искусственного интеллекта (ИИ), способную предсказать начало болезни Альцгеймера за семь лет до проявления клинических симптомов.
Здоровье
25 февраля 2024 г. 08:23
ИИ научился предсказывать болезнь Альцгеймера за семь лет до первых симптомов

Ученые из Университета Калифорнии в Сан-Франциско разработали модель искусственного интеллекта (ИИ), способную предсказать начало болезни Альцгеймера за семь лет до проявления клинических симптомов.

Как передает Report, исследование опубликовано в научном журнале Nature Aging (NatAge).

Болезнь Альцгеймера — это наиболее распространенная форма деменции, обычно поражающая людей старше 65 лет. Она характеризуется прогрессивной потерей памяти, когнитивным ухудшением и различными нейрологическими изменениями, включая накопление амилоид-бета пластинок и тау-спиралей в мозге.

Раннее обнаружение болезни Альцгеймера может значительно изменить траекторию развития заболевания или смягчить его последствия.

Исследовательская группа обучила нейросеть на обширных базах данных электронных медицинских записей Медицинского центра Университета Калифорнии в Сан-Франциско. Результаты показали, что ИИ может предсказать начало болезни Альцгеймера в 72% случаев.

Главными предикторами заболевания вне зависимости от пола оказались высокий уровень холестерина, гипертония и дефицит витамина D. У мужчин среди признаков также присутствовали эректильная дисфункция и увеличение простаты, а у женщин — остеопороз.

Исследователи надеются, что их методы можно будет применить и к другим трудно поддающимся диагностике заболеваниям, включая волчанку и эндометриоз (разрастание тканей матки).

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