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IHME: Активность использования медмасок в Азербайджане составляет 75%

IHME: Активность использования медмасок в Азербайджане составляет 75% Средний показатель использования медицинских масок во всем мире составляет 65%
Здоровье
7 мая 2021 г. 17:26
IHME: Активность использования медмасок в Азербайджане составляет 75%
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Активность нынешнего использования защитных масок в Азербайджане составляет 75%.

Как сообщает грузинское бюро Report, такой процент зафиксирован в отчете Американского Института измерения показателей и оценки состояния здоровья (IHME).

Грузия и Армения отстают от Азербайджана. Так, активность использования средств индивидуальной защиты среди жителей Грузии составляет 60%, а в Армении - 45%. В Турции этот показатель составляет 85%, в России - 45%, а в Иране - 54%.

Средний показатель использования медицинских масок во всем мире составляет 65%.

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Версия на английском языке Azerbaijan exceeds world average on use of masks
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda maskadan istifadə dünya üzrə orta göstəricini üstələyir

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