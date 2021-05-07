IHME: Активность использования медмасок в Азербайджане составляет 75%

Средний показатель использования медицинских масок во всем мире составляет 65%

Активность нынешнего использования защитных масок в Азербайджане составляет 75%.

Как сообщает грузинское бюро Report, такой процент зафиксирован в отчете Американского Института измерения показателей и оценки состояния здоровья (IHME).

Грузия и Армения отстают от Азербайджана. Так, активность использования средств индивидуальной защиты среди жителей Грузии составляет 60%, а в Армении - 45%. В Турции этот показатель составляет 85%, в России - 45%, а в Иране - 54%.

Средний показатель использования медицинских масок во всем мире составляет 65%.