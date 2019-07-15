ВОЗ: Игровым расстройством могут страдать от 1 до 10% населения Европы и Северной Америки

По разным оценкам, игровым расстройством той или иной степени могут страдать от 1 процента до 10 процентов населения Европы и Северной Америки.

Как сообщает Report, специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) пытаются привлечь внимание международного сообщества к этому заболеванию нового времени. Они, в частности, внесли игровое расстройство в обновленный перечень Международной классификации болезней.

Согласно новой версии Международной классификации болезней, представленной ВОЗ в конце мая, диагноз «игровое расстройство» ставится тем лицам, которые в течение 12 месяцев не контролируют свое игровое поведение, ставят игры превыше других интересов и видов деятельности и продолжают играть, несмотря на негативные последствия – таким, как потеря работы или отчисление из учебного заведения.

В ВОЗ сообщают, что в Японии уже несколько лет действует более 80 программ по борьбе с интернет-зависимостью. По словам доктора Сусума Хигучи, который возглавляет Центр по лечению зависимостей в префектуре Канагава, число пациентов, страдающих игровым расстройством, неуклонно растет.

"Уровень распространенности этого расстройства практически не зависит от географического региона", — отмечает специалист ВОЗ Владимир Позняк. "Точные масштабы и характерные особенности этой проблемы пока не определены", – добавляет он.

На сегодняшний день работе врачей препятствует отсутствие консенсуса в отношении основных симптомов и особенностей игрового расстройства.

Лечить пациентов с игровой зависимостью крайне сложно еще и из-за повсеместности интернета, отмечают специалисты.