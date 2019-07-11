Госагентство планирует привлечь врачей в регионы Азербайджана

"Вместе с Министерством здравоохранения мы работаем над проектом, который привлечет врачей в регионы".

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил председатель правления Государственного агентства обязательного медицинского страхования Заур Алиев.

"Мы обсуждаем предложения о предоставлении определенных пакетов и более высоких зарплат врачам, отправляющимся работать в регионы. К примеру, за трехдневную поездку врача в регион можно оформлять не командировочные, а плату за услуги, бонусы. Это делается для удобства населения, чтобы им не пришлось лишний раз приезжать в Баку. Мы ожидаем определенного продвижения в этом вопросе со следующего года", - сказал З.Алиев.