 Наверх

Госагентство планирует привлечь врачей в регионы Азербайджана

Идет работа над проектом по привлечению врачей в регионы Азербайджана

"Вместе с Министерством здравоохранения мы работаем над проектом, который привлечет врачей в регионы".

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил председатель правления Государственного агентства обязательного медицинского страхования Заур Алиев.

"Мы обсуждаем предложения о предоставлении определенных пакетов и более высоких зарплат врачам, отправляющимся работать в регионы. К примеру, за трехдневную поездку врача в регион можно оформлять не командировочные, а плату за услуги, бонусы. Это делается для удобства населения, чтобы им не пришлось лишний раз приезжать в Баку. Мы ожидаем определенного продвижения в этом вопросе со следующего года", - сказал З.Алиев.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Читайте также


Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!